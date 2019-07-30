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Итоги дня: 30 июля


Суд арестовал российский танкер Neyma,  доллар упал до трехлетних минимумов и другие новости

Умер актер Рутгер Хауэр Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области
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