Итоги дня: 3 июля

После отзыва приглашения на досрочные выборы в Верховную радунаблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Украине досрочно завершают свою работу
Согласно данным пограничников, экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, который является кандидатом в нардепы на выборы в Верховную раду, с 2014 года отсутствовал в Украине только 9 дней
Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2019 года снизился на 23 копейки до 25,95 грн/доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар
В чем суть закона о запрете мата от Ольги Богомолец, как и кому можно материться - в материале Styler
Скандал из-за угроз главы Федерации велоспорта Украины Александра Башенко в адрес чемпионки II Европейских игр Анны Соловей, которая привезла из Беларуси золотую медаль, получил продолжение. В ситуацию вмешался министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ситуацию