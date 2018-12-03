Итоги дня: 3 декабря

Порошенко внес в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 декабря, внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Ранее Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия.

Отметим, что срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе.



СБУ проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП по Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве, Житомире, Овруче и Коростене сегодня, 3 декабря, правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии". Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах.

Захваченным в Черном море морякам предъявили официальные обвинения

Фото: капитан катера "Бердянск" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката моряков Николая Полозова российским СМИ.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - заявил Полозов. По его словам, с самого ареста он не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.

Ротару довела россиян до белого каления

Коллаж РБК-Украина

София Ротару довела россиян до белого каления своим отказом выступать для оккупантов в Москве.

Так, культовая артистка решила не ехать на концерт "Песня года" в столицу Российской Федерации. В связи с этим член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил уверенность, что место Софьи Михайловны на российской сцене займут другие украинские исполнители. Также он заявил, что Ротару руководство РФ "вполне вправе лишить звания народной артистки СССР".

"Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания", - резюмировал Манукян.

Синоптики дали прогноз погоды на Новый год

Коллаж РБК-Украина

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам о том, какие погодные условия ожидаются на новогодние праздники.

Синоптик сообщил, что на Новый год в Украине выпадет густой снег и ожидается небольшой мороз. В последние дни декабря температура воздуха опустится до -4 -6 градусов.

Небольшой мороз продержится также и в течении первых трех дней 2019 года. Однако на этом новогодняя погода закончится и наступит оттепель и потепление, которое продлится до 15 января.