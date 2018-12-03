Підсумки дня: 3 грудня

Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії договору про дружбу з РФ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 3 грудня, вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Раніше Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення дії Договору.

Зазначимо, що строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, в термін до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила Росію про розірвання договору про дружбу.



СБУ проводить обшуки у священнослужителів УПЦ МП по Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві, Житомирі, Овручі та Коростені сьогодні, 3 грудня, правоохоронці проводять обшуки в будівлях, що належать єпархіям Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

У головному управлінні Національної поліції в Житомирській області повідомили, що обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних будинках", - повідомили в поліції.

Захопленим у Чорному морі морякам пред'явил офіційні звинувачення

Фото: капітан катера "Бердянськ" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката моряків Миколи Полозова російським ЗМІ.

"Звинувачення їм було пред'явлено відразу після арешту. Всі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 КК РФ (" Незаконне перетинання кордону РФ ")", - заявив Полозов. За його словами, з самого арешту він не зустрічався зі своїм клієнтом, капітаном катера "Бердянськ" Денисом Гриценком.

Ротару довела росіян до сказу

Колаж РБК-Україна

Софія Ротару довела росіян до сказу своєю відмовою виступати для окупантів в Москві.

Так, культова артистка вирішила не їхати на концерт "Пєсня года" в столицю Російської Федерації. У зв'язку з цим член експертної ради з питань висловив впевненість, що місце Софії Михайлівни на російській сцені займуть інші українські виконавці. Також він заявив, що Ротару керівництво РФ "цілком має право позбавити звання народної артистки СРСР".

"Росія як правонаступник цієї держави вправі це зробити. Якщо вона вирішила, що її талант і творчість повинні служити божевільній українській воєнщині, то нехай це робить без звання", - резюмував Манукян.

Синоптики дали прогноз погоди на Новий рік

Колаж РБК-Україна

Народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям про те, які погодні умови очікуються на новорічні свята.

Синоптик повідомив, що на Новий рік в Україні випаде густий сніг і очікується невеликий мороз. В останні дні грудня температура повітря знизиться до -4 -6 градусів.

Невеликий мороз протримається також і протягом перших трьох днів 2019 року. Однак на цьому новорічна погода закінчиться і настане відлига і потепління, яке триватиме до 15 січня.