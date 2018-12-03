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СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП

Новости » Общество    03.12.2018 - 16:05
СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители проводят обыски в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене

В Киеве, Житомире, Овруче и Коростене сегодня, 3 декабря, правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомир.info".

В главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сообщили в полиции.

В издании сообщили, что обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

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