Итоги дня: 29 июня

В "Газпроме" заявили о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной



Глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража. Об этом он сказал на пресс-конференции. Так, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон".

ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении делегации РФ к работе в ассамблее



Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж Российской Федерации. Об этом сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. "К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистських требований РФ в регламентном комитете ассамблеи", - написал он. Арьев отметил, что в случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 году Украина может прекратить работу в "самодискредитованой организации".



Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев

Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила она.



Песчаная буря в Харькове: появилось жуткое видео



На днях Харьков накрыла песчаная буря. Соответствующее видео опубликовано в Facebook. В комментариях отметили, что эта картина напоминает "судный день". "Можно снимать кино про заброшенный город. Какой-нибудь триллерчик", - написал один из пользователей. Местные жители предполагают, что к подобным явлениям приводят масштабные вырубки деревьев по Харькову и области.



В Одессе разгромили и ограбили храм УПЦ МП



В Одессе в ночь с 27 на 28 июня был разгромлен и ограблен храм в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище города. Четыре преступника взломали оконные жалюзи и разбили окно, таким образом, им удалось пробраться в храм и начать крушить все внутри. Вандалы отключили сработавшую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Злоумышленники разбросали и разбили церковную утварь и взломали кружки для пожертвований, в которые собираются деньги на строительство первого в Украине православного хосписа "Покров" для онкобольных.