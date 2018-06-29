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ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении делегации РФ к работе в ассамблее

НовостиПолитика    29.06.2018 - 15:52
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)

Арьев отметил, что руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России

Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж Российской Федерации. Об этом написал председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистських требований РФ в регламентном комитете ассамблеи", - написал он.

Арьев отметил, что в случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 году Украина может прекратить работу в "самодискредитованой организации".

"Все решится в октябре на сессии ПАСЕ. Реально, шансы 50/50 - или останется ПАСЕ важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 посредством циничной процедуры не вижу необходимости дальше работать в самодискредитованной организации. И мы не одни. Будем бороться!", - добавил он.

 

На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію...

Опубліковано Volodymyr Ariev П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответствующую резолюцию.

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Теги публикации: Владимир Арьев, ПАСЕ, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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