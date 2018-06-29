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Підсумки дня: 29 червня

НовиниІнше    29.06.2018 - 18:38

У "Газпромі" заявили про створення трибуналу по розірвання контрактів з Україною

Глава правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія подала новий позов на розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу в Україну, і почалося формування трибуналу Стокгольмського арбітражу. Про це він сказав на прес-конференції. Так, раніше Стокгольмський арбітражний суд постановив стягнути з "Газпрому" 2,56 млрд доларів на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
 

ПАРЕ прискорила розгляд питання щодо повернення делегації РФ до роботи в асамблеї

Керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Російської Федерації. Про це повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. "На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті асамблеї", - написав він. Ар'єв зазначив, що у випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019  році Україна може припинити роботу в "самодискредитованій організації".
 

Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців

Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців. Про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. "Ми готові забрати утримуваних громадян  по процедурі екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем", - заявила вона.
 

Піщана буря в Харкові: з'явилося моторошне відео

На днях Харків накрила піщана буря. Відповідне відео опубліковане в Facebook. У коментарях зазначають, що ця картина нагадує "судний день". "Можна знімати кіно про покинуте місто. Який-небудь трилер", - написав один з користувачів. Місцеві жителі припускають, що до подібних явищ призводять масштабні вирубки дерев по Харкову і області.
 

В Одесі розгромили і пограбували храм УПЦ МП

В Одесі в ніч з 27 на 28 червня був розгромлений і пограбований храм на честь Донської ікони Божої Матері, який розташований на Західному кладовищі міста. Четверо злочинцыв зламали віконні жалюзі і розбили вікно, таким чином, їм вдалося пробратися в храм і почати трощити усе всередині. Вандали відключили сигналізацію, яка спрацювала, і пошкодили блок з камерами відеоспостереження. Зловмисники розкидали і розбили церковне начиння і зламали кружки для пожертвувань, де збираються гроші на будівництво першого в Україні православного хоспісу "Покров" для онкохворих.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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