Підсумки дня: 29 червня

У "Газпромі" заявили про створення трибуналу по розірвання контрактів з Україною



Глава правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія подала новий позов на розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу в Україну, і почалося формування трибуналу Стокгольмського арбітражу. Про це він сказав на прес-конференції. Так, раніше Стокгольмський арбітражний суд постановив стягнути з "Газпрому" 2,56 млрд доларів на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".



ПАРЕ прискорила розгляд питання щодо повернення делегації РФ до роботи в асамблеї



Керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Російської Федерації. Про це повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. "На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті асамблеї", - написав він. Ар'єв зазначив, що у випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 році Україна може припинити роботу в "самодискредитованій організації".



Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців

Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців. Про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. "Ми готові забрати утримуваних громадян по процедурі екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем", - заявила вона.



Піщана буря в Харкові: з'явилося моторошне відео



На днях Харків накрила піщана буря. Відповідне відео опубліковане в Facebook. У коментарях зазначають, що ця картина нагадує "судний день". "Можна знімати кіно про покинуте місто. Який-небудь трилер", - написав один з користувачів. Місцеві жителі припускають, що до подібних явищ призводять масштабні вирубки дерев по Харкову і області.



В Одесі розгромили і пограбували храм УПЦ МП



В Одесі в ніч з 27 на 28 червня був розгромлений і пограбований храм на честь Донської ікони Божої Матері, який розташований на Західному кладовищі міста. Четверо злочинцыв зламали віконні жалюзі і розбили вікно, таким чином, їм вдалося пробратися в храм і почати трощити усе всередині. Вандали відключили сигналізацію, яка спрацювала, і пошкодили блок з камерами відеоспостереження. Зловмисники розкидали і розбили церковне начиння і зламали кружки для пожертвувань, де збираються гроші на будівництво першого в Україні православного хоспісу "Покров" для онкохворих.