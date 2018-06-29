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Интервью

В "Газпроме" заявили о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной

НовостиЭнергетика    29.06.2018 - 17:20
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

"Газпром" подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину

Глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РБК.

Так, ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии "Газпрома" и "Нафтогаза" в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, в середине июня сообщалось, что в Швеции апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору российской компании "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Отмечалось, что "Газпром" подал соответствующее ходатайство с целью помешать "Нафтогазу" требовать исполнения этого решения в различных инстанциях до рассмотрения апелляции по существу.

"Газпром": документы о заморозке активов пока не поступали "Нафтогаз" обжаловал приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража
Теги публикации: Алексей Миллер, Газпром, Стокгольмский арбитраж, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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