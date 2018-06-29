Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - Денисова

Украина готова передать РФ 23 россиянина, осужденных за подготовку терактов

Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила она.

Кроме того, Денисова выразила обеспокоенность тем, что РФ заблокировала визит к украинским политзаключенным гуманитарной миссии омбудсменов.

Опубліковано Людмилою Денісовою П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что РФ скрывает настоящее состояние здоровья удерживаемых украинцев.