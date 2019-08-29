Итоги дня: 29 августа

Коллаж РБК-Украина
Первое заседание новой Рады, Богатырева вышла из СИЗО и другие новости
- Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука
- Президент Украины Владимир Зеленский допускает досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва
- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва. Назначение поддержали 382 нардепа
- Верховная Рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров: список
- Уляна Супрун, а также ее заместители - Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с занимаемых должностей
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Украины рекомендовал уволить Юрия Луценко с должности генпрокурора
- В четверг, 29 августа, бывшая министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 6 миллионов гривен
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
- В сети смеются над "заявлением" депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко готовит путч, если партия СН вдруг "уберет" с поста главы МВД Арсена Авакова
- Народные депутаты нового созыва начали понемногу осваиваться на рабочих местах. Парламентарии с удовольствием делали селфи, а также снимали видеоролики, демонстрирующее их работу (фото и видео)
- Погода в Украине решила побаловать жителей еще одной неделей жаркого лета. В первые дни сентября температура воздуха снова поднимется, местами ожидается выше +30 градусов