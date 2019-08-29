Фото: Раиса Богатырева (пресс-служба Министерства здравоохранения)

Богатырева вышла из СИЗО после внесения за нее залога

В четверг, 29 августа, бывшая министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 6 миллионов гривен. Об этом сообщает "ТСН".

Залог за нее внес народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Новинский.

Богатырева была членом фракции "Партии регионов". С 2004 по 2005 год - доверенное лицо кандидата на должность президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщало РБК-Украина, вчера, 28 августа, суд избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой. Согласно решению суда, Раисе Богатыревой была избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.

Напомним, 27 августа экс-министру здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в аэропорту Киева. Осенью 2014 года ее объявили в розыск, после чего последовал запрос в Интерпол. Спустя два года комиссия по контролю за файлами Интерпола объявила об отказе в ее международном розыске.