Итоги дня: 27 марта

"Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку газа



Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Также, по его словам, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Кроме того, Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.



Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"



Сегодня, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сообщается, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30 км участка в соответствии с Горным законом Германии.



Телеканал ZIK обратился за помощью к "Национальным дружинам"



Общественная организация "Национальные дружины" заявляет о том, что к ней за защитой обратился телеканал ZIK. Об этом говорится в заявлении организации в Facebook. "Нацдружины" опубликовали письмо заместителя директора телеканала, в котором он заявляет о подготовке захвата СМИ и отсутствии реакции на обращения канала со стороны правоохранительных органов.



Пожар в Кемерово: охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в трагедии



Вина за смерть людей, погибших в результате пожара в Кемерово, полностью лежит на руководстве ТЦ "Зимняя Вишня". Такое заявление сделал охранник торгового центра Сергей Антюшин, который отключил пожарную сигнализацию во время возгорания. По его словам, руководство ТЦ знало о значительных нарушениях пожарной безопасности в здании.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды



Во вторник, 27 марта, в Украине пройдут дожди, а на западе страны - со снегом. Солнечная же погода ожидается только в двух областях. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в среду, 28 марта, циклон и атмосферные фронты нагонят еще больше облаков и пройдут периодические дожди.