Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Сегодня компания получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода

Сегодня, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30 км участка в соответствии с Горным законом Германии.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для немецкого участка общей протяженностью 85 км получены", - сказал менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Согласно информации на сайте компании, процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Оставшиеся разрешения компания может получить в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

Напомним, 21 марта депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода "Северный поток-2".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что Германия может выдать окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в марте 2018 года. 31 января Германия разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах.

В частности, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода в немецких территориальных водах и сухопутной части в районе Любмина. В компании подчеркнули, что горное ведомство Штральзунда разрешило строительство 55 км участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.