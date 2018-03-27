Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Телеканал ZIK обратился за помощью к "Национальным дружинам"

НовостиПолитика    27.03.2018 - 14:34
Фото: "Национальные дружины" (facebook.com-ndrugua)
Фото: "Национальные дружины" (facebook.com-ndrugua)

Канал утверждает, что готовится его захват

Общественная организация "Национальные дружины" заявляет о том, что к ней за защитой обратился телеканал ZIK. Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

Фото: "Национальные дружины" патрулируют здание телеканала ZIK (facebook.com-ndrugua)

"Нацдружины" опубликовали письмо заместителя директора телеканала, в котором он заявляет о подготовке захвата СМИ и отсутствии реакции на обращения канала со стороны правоохранительных органов.

При этом замдиректора не уточняет, кто именно может попытаться осуществить рейдерский захват и обращается к главе организации с просьбой обеспечить охрану здания.

 

Увага - Заява! Національні Дружини беруть під свій захист телеканал ZIK. Свобода потребує захисту. Свобода слова -...

Опубліковано Національні Дружини 27 березень 2018 р.

Напомним, ранее координатор "Национальных дружин" Игорь Михайленко заявил о том, что члены организации не будут патрулировать улицы страны с оружием.

Он отметил, что при вступлении в организацию у каждого претендента запрашивают информацию о наличии оружия и разрешения на его ношение.

Кроме того, деятельность "дружинников", по его словам, направлена не столько на патрулирование улиц как таковых, сколько на пресечение незаконного вылова рыбы, противодействие несанкционированной вырубке леса и борьбу с местами нелегальной продажи алкоголя.

Обыски на базе "Азова": полиция проверяет факты завладения имуществом на 54 млн гривен Дыминский выбыл из состава владельцев телеканала ZIK
Теги публикации: Азов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top