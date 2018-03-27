Телеканал ZIK обратился за помощью к "Национальным дружинам"

Канал утверждает, что готовится его захват

Общественная организация "Национальные дружины" заявляет о том, что к ней за защитой обратился телеканал ZIK. Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

Фото: "Национальные дружины" патрулируют здание телеканала ZIK (facebook.com-ndrugua)

"Нацдружины" опубликовали письмо заместителя директора телеканала, в котором он заявляет о подготовке захвата СМИ и отсутствии реакции на обращения канала со стороны правоохранительных органов.

При этом замдиректора не уточняет, кто именно может попытаться осуществить рейдерский захват и обращается к главе организации с просьбой обеспечить охрану здания.

Увага - Заява! Національні Дружини беруть під свій захист телеканал ZIK. Свобода потребує захисту. Свобода слова -... Опубліковано Національні Дружини 27 березень 2018 р.

Напомним, ранее координатор "Национальных дружин" Игорь Михайленко заявил о том, что члены организации не будут патрулировать улицы страны с оружием.

Он отметил, что при вступлении в организацию у каждого претендента запрашивают информацию о наличии оружия и разрешения на его ношение.

Кроме того, деятельность "дружинников", по его словам, направлена не столько на патрулирование улиц как таковых, сколько на пресечение незаконного вылова рыбы, противодействие несанкционированной вырубке леса и борьбу с местами нелегальной продажи алкоголя.