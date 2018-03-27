Підсумки дня: 27 березня

"Нафтогаз" і "Газпром" розпочали переговори про розірвання контрактів на постачання газу



Російський "Газпром" і "Нафтогаз України" офіційно розпочали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу. Про це повідомив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв. Також, за його словами, "Газпром" ще раз повідомив "Нафтогаз", що буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту.

Німеччина видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"



Сьогодні, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ. Повідомляється, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини.



Телеканал ZIK звернувся за допомогою до "Національних дружин"



Громадська організація "Національні дружини" заявляє про те, що до неї за захистом звернувся телеканал ZIK. Про це йдеться в заяві організації в Facebook. "Нацдружины" опублікували лист заступника директора телеканалу, в якому він заявляє про підготовку захоплення ЗМІ та відсутність реакції на звернення каналу з боку правоохоронних органів.



Пожежа в Кемерово: охоронець, який відключив сигналізацію, назвав винних в трагедії



Провина за смерть людей, загиблих в результаті пожежі в Кемерово, повністю лежить на керівництві ТЦ "Зимова Вишня". Таку заяву зробив охоронець торгового центру Сергій Антюшин, який відключив пожежну сигналізацію під час спалаху. За його словами, керівництво ТЦ знало про значні порушення пожежної безпеки в будівлі.



Українців попередили про погіршення погоди



Погода в Україні. У вівторок, 27 березня, в Україні пройдуть дощі, а на заході країни - зі снігом. Сонячна ж погода очікується лише в двох областях. Синоптик Наталія Діденко зазначає, що в середу, 28 березня, циклон і атмосферні фронти наздоженуть ще більше хмар і пройдуть періодичні дощі.