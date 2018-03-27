"Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку газа

Компании официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит

Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, передают российские СМИ.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - сказал Медведев.

По его словам, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Кроме того, Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.

Напомним, "Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке газа. Кроме того, 20 марта сообщалось, что "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж.

Как известно, киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф АМКУ, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года. Согласно документу, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.