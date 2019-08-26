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Итоги дня: 26 августа

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Фото: на месте обстрела в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Стрельба из гранотамета в Киеве, Богдан прокомментировал а скандал из-за своей поездки и другие новости

На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный В Киеве образовались многочисленные пробки
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