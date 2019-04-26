ru
ua
26.04.2019 - 18:27
Итоги дня: 26 апреля
Постпред России Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что упрощение выдачи жителям оккупированого Донбасса российских паспортов
не имеет никакого отношения к минским соглашениям
На востоке Шри-Ланки в городе Калмунай
прогремели еще три взрыва
Будущий президент Украины Владимир Зеленский на выходные
улетел в Турцию
, но пообещал через два дня вернуться
Как выглядит ЧАЭС сейчас, после 33 лет со дня ужасной катастрофы? Журналисты Styler побывали в зоне отчуждения и
подготовили фоторепортаж
Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации
подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем
о контроле над ядерными вооружениями
В России
скончалась легендарная актриса театра и кино Элина Быстрицкая
. В последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью
Подозреваемый в подготовке терактов бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус"
Владимир Рубан покинул Украину
Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской в Харькове, решила оспорить в апелляции свою вину и
считает, что вина Геннадия Дронова намного больше
Во Львове
завершили демонтаж многоэтажного дома
, построенного без документов
Языковой закон приняла Верховная Рада в четверг 25 апреля. Это событие восприняли с восторгом много украинцев. Однако есть и те, кто категорически не согласен с законом.
Ряд депутатов уже высказались категорически против
его принятия
►
Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"
►
Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений, - МВД
Читать все новости