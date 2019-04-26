РФ в Совбезе ООН отрицает нарушение минских соглашений

Фото: Василий Небензя (kthailand.mid.ru)

Россия не понимает, как выдача паспортов РФ на Донбассе нарушает минские соглашения

Постпред России Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что упрощение выдачи жителям оккупированого Донбасса российских паспортов не имеет никакого отношения к минским соглашениям. Об этом пишут росСМИ.

Он заявил, что не понимает, как вопрос упрощенния выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушает минские соглашения

"Я, конечно, благодарю докладчиков за сегодняшний брифинг, но, откровенно говоря, не понял, какое отношение эти брифинги имели к тому вопросу, который по просьбе украинской стороны привел нас в этот зал сегодня, и как этот вопрос соотносится с минскими соглашениями", - сказал он.

По словам Небензи, решение России об облегчении предоставления российского гражданства жителям Донбасса поможет "решить их жизненно важные проблемы".

"Во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается", - сказал поспред РФ.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".