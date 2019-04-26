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26.04.2019 - 18:27
Підсумки дня: 26 квітня
Постпред Росії Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН заявив, що спрощення видачі жителям оккупированого Донбасу російських паспортів не має
жодного відношення до мінських угод
На сході Шрі-Ланки в місті Калмунай
прогриміли ще три вибухи
Майбутній президент України Володимир Зеленський на вихідні
полетів до Туреччини
, але пообіцяв за два дні повернутися
Як виглядає ЧАЕС зараз, після 33 років із дня жахливої катастрофи? Журналісти Styler побували у зоні відчуження і
підготували фоторепортаж
Президент США Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації
підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм
про контроль над ядерною зброєю
В Росії
померла легендарна актриса театру і кіно Еліна Бистрицька
. В останні роки актриса боролася з важкою хворобою
Підозрюваний у підготовці терактів колишній керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус"
Володимир Рубан залишив Україну
Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, вирішила оскаржити в апеляції свою провину і
вважає, що вина Геннадія Дронова набагато більша
У Львові
завершили демонтаж багатоповерхового будинку
, збудованого без документів
Мовний закон прийняла Верховна Рада у четвер 25 квітня. Цю подію сприйняли із захватом багато українців. Проте є і ті, хто категорично не згоден із законом.
Ряд депутатів вже висловилися категорично проти
його прийняття
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Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
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Дебати на "Олімпійському" пройшли без порушень, - МВС
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