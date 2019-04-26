Итоги дня: 26 апреля

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26.04.2019 - 18:27
Новина українською
Постпред России Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что упрощение выдачи жителям оккупированого Донбасса российских паспортов
не имеет никакого отношения к минским соглашениям
На востоке Шри-Ланки в городе Калмунай
прогремели еще три взрыва
Будущий президент Украины Владимир Зеленский на выходные
улетел в Турцию
, но пообещал через два дня вернуться
Как выглядит ЧАЭС сейчас, после 33 лет со дня ужасной катастрофы? Журналисты Styler побывали в зоне отчуждения и
подготовили фоторепортаж
Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации
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Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской в Харькове, решила оспорить в апелляции свою вину и
считает, что вина Геннадия Дронова намного больше
Во Львове
завершили демонтаж многоэтажного дома
, построенного без документов
Языковой закон приняла Верховная Рада в четверг 25 апреля. Это событие восприняли с восторгом много украинцев. Однако есть и те, кто категорически не согласен с законом.
Ряд депутатов уже высказались категорически против
его принятия
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