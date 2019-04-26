Підсумки дня: 26 квітня

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26.04.2019 - 18:27
Новость на русском
Постпред Росії Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН заявив, що спрощення видачі жителям оккупированого Донбасу російських паспортів не має
жодного відношення до мінських угод
На сході Шрі-Ланки в місті Калмунай
прогриміли ще три вибухи
Майбутній президент України Володимир Зеленський на вихідні
полетів до Туреччини
, але пообіцяв за два дні повернутися
Як виглядає ЧАЕС зараз, після 33 років із дня жахливої катастрофи? Журналісти Styler побували у зоні відчуження і
підготували фоторепортаж
Президент США Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації
підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм
про контроль над ядерною зброєю
В Росії
померла легендарна актриса театру і кіно Еліна Бистрицька
. В останні роки актриса боролася з важкою хворобою
Підозрюваний у підготовці терактів колишній керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус"
Володимир Рубан залишив Україну
Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, вирішила оскаржити в апеляції свою провину і
вважає, що вина Геннадія Дронова набагато більша
У Львові
завершили демонтаж багатоповерхового будинку
, збудованого без документів
Мовний закон прийняла Верховна Рада у четвер 25 квітня. Цю подію сприйняли із захватом багато українців. Проте є і ті, хто категорично не згоден із законом.
Ряд депутатів вже висловилися категорично проти
його прийняття
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