Итоги дня: 24 июля

В Запорожской обл. пострадали 26 пассажиров поезда Киев-Бердянск

На станции Пологи в Запорожской области 26 пассажиров поезда № 227 Киев-Бердянск пострадали при подведении локомотива, два человека были госпитализированы. Сообщается, что при подведении локомотива допустили превышение скорости, что и привело к травмированию людей. Полиция открыла уголовное дело по факту травмирования пассажиров.

Пожар возле Афин: число жертв возросло до 74 человек

В Греции возле Афин в результате пожара погибли по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали. Так, значительно возросло количество погибших в городе Мати. Сегодня утром там сообщали о "десятках погибших" в поле неподалеку от местной таверны, а позже обнаружили еще 11 тел погибших. Как отмечается, среди пострадавших от пожара 164 взрослых, также 71 человек остаются в больницах. Военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции

Основательница Femen совершила самоубийство

Основательница движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже (Франция). Данную информацию подтвердила соучредитель Femen Александра Шевченко. По словам Шевченко, которая как и Шачко проживает во Франции, тело основательницы Femen обнаружили накануне. Известно, что девушка оставила предсмертную записку, обращенную к парижской богеме, с которой Оксана много общалась в последнее время.

К Земле приближается затмение века

В эту пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать самое длинное полное лунное затмение за сто лет. Само явление будет происходить больше часа - 103 минуты, но частичное затмение до и после полной фазы продлится один час и шесть минут (66 минут). Сообщается также, что луна во время редкого небесного явления перекрасится в другой цвет и, в зависимости от погоды, может стать ржавого, кирпичного или красного цветов.

Синоптик рассказала, когда в Украине изменится погода

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что циклон Halinka, который бушует над Украиной уже несколько недель, скоро отступит. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети. Она сообщила, что в среду, 25 июля, циклон еще повисит над Украиной и в большинстве городов пройдут дожди, грозы и ливни.