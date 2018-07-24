Полиция открыла дело по факту травмирования пассажиров поезда Киев-Бердянск

Пассажиры получили травмы при сцеплении локомотива с вагонами

Полиция открыла уголовное дело по факту травмирования пассажиров поезда Киев-Бердянск на железнодорожной станции в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Сообщается, что около 08:30 на станцию Пологи прибыл пассажирский поезд. При замене тепловоза машинист превысил допустимую скорость, в результате при сцеплении с вагонами произошел толчок. Пострадавшим пассажирам на месте оказали медицинскую помощь. В районную больницу с ожогом туловища доставили мальчика 2014 рождения, на которого разлился горячий чай.

Следователи местного отдела полиции открыли производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Запорожской области пострадали 26 пассажиров поезда Киев-Бердянск. В частности, на станции Пологи при подведении локомотива к поезду превысили скорость, в результате столкновения пассажиры получили травмы.