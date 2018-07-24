В Запорожской обл. пострадали 26 пассажиров поезда Киев-Бердянск

Два человека были госпитализированы в результате инцидента

На станции Пологи в Запорожской области 26 пассажиров поезда № 227 Киев-Бердянск пострадали при подведении локомотива, два человека были госпитализированы, передает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

Указано, что при подведении локомотива допустили превышение скорости, что и привело к травмированию людей.

"Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев-Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место инцидента вызвали скорую. По предварительной информации, медицинскую помощь получили 26 пассажиров, а двух людей - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу.

Отмечается, что поезд отправили по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут, а для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Напомним, в начале июля в городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный пассажирский поезд. Один вагон выгорел полностью. Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, так как весь состав был окутан черным дымом.

Как писало РБК-Украина в мае, в Ивано-Франковской области автомобиль въехал в поезд, в результате происшествия один человек погиб.