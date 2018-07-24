Пожар возле Афин: число жертв возросло до 74 человек

Новости Происшествия 24.07.2018 - 18:09
Фото: лесные пожары в Греции (twitter.com/chryssameleti)
Фото: лесные пожары в Греции (twitter.com/chryssameleti)

Еще 180 пострадали, среди них 23 детей

В Греции возле Афин в результате пожара погибли по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали. Об этом сообщает Protothema.

Так, значительно возросло количество погибших в городе Мати. Сегодня утром там сообщали о "десятках погибших" в поле неподалеку от местной таверны, а позже обнаружили еще 11 тел погибших.

Как отмечается, среди пострадавших от пожара 164 взрослых, также 71 человек остаются в больницах. Пострадали 23 ребенка, 12 из них находятся в больницах. Кроме того, еще около 100 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее РБК-Украина писало, что военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Также добавим, что в Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Из-за пожара власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросили помощь у других стран. Как заявил Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.

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