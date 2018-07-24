Підсумки дня: 24 липня

У Запорізькій обл. постраждали 26 пасажирів потяга Київ-Бердянськ

На станції Пологи у Запорізькій області 26 пасажирів поїзду № 227 Київ-Бердянськ постраждали при підведенні локомотива, двох людей було госпіталізовано. Вказано, що при підведенні локомотиву допустили перевищення швидкості, що й привело до травмування людей. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування пасажирів.

Пожежа біля Афін: число жертв зросло до 74 людини

У Греції поблизу Афін внаслідок пожежі загинуло щонайменше 74 людини, ще 180 постраждали. Так, значно зросла кількість загиблих у місті Маті. Сьогодні зранку там повідомляли про "десятки загиблих" у полі неподалік від місцевої таверни, а пізніше виявили ще 11 тіл загиблих. Як зазначається, серед постраждалих від пожежі 164 дорослих, також 71 людей залишаються в лікарнях. Військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Засновниця Femen здійснила самогубство

Засновниця руху Femen Оксана Шачко вчинила самогубство в Парижі (Франція). Дану інформацію підтвердила співзасновник Femen Олександра Шевченко. За словами Шевченко, яка як і Шачко проживає у Франції, тіло засновниці Femen виявили напередодні. Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, звернену до паризької богеми, з якою Оксана багато спілкувалася останнім часом.

До Землі наближається затемнення століття

В цю п'ятницю, 27 липня, жителі Землі зможуть спостерігати найдовше повне місячне затемнення за сто років. Саме явище буде відбуватися більше години - 103 хвилини, але часткове затемнення до і після повної фази триватиме одну годину і шість хвилин (66 хвилин). Повідомляється також, що місяць під час рідкісного небесного явища перефарбується в інший колір, і, в залежності від погоди, може стати іржавого, цегляного або червоного кольорів.

Синоптик розповіла, коли в Україні зміниться погода

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що циклон Halinka, який вирує над Україною вже кілька тижнів, скоро відступить. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі. Вона повідомила, що в середу, 25 липня, циклон ще повисить над Україною і в більшості міст пройдуть дощі, грози і зливи.