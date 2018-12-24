Суд РФ огласил приговор подозреваемым по "делу Хизб ут-Тахрир"

Фото: фигуранты дела (facebook.com/crimeansolidarity)

Мамутова энвера был приговорен к 17 годам колонии строгого режима

Российский суд огласил приговор подозреваемым по "делу Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Рэмзи Меметову и Зеври Абсеитову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Крым.Реалии" в Facebook.

Как сообщается, Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов был приговорен к 17 годам колонии.

ЗЕВРИ АБСЕИТОВ Последнее слово фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» (бахчисарайская группа) Зеври Абсеитова. Опубліковано Крымская солидарность Субота, 22 грудня 2018 р.

Как сообщалось, сегодня, 24 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) должен был вынести приговор четырем крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир".

Отметим, первую группу бахчисарайцев задержали после серии обысков в домах крымских татар. Их обвинили в терроризме и в причастности к запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Для одного из крымских татар, Энвера Мамутова, сторона обвинения просит 17 лет заключения.