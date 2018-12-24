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Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 15:55
Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373
Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)

Пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести

В результате цунами в Индонезии 23 декабря погибли по меньшей мере 373 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.

Также сообщается, что пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести.

"В некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это привело к росту числа подтвержденных жертв", - говорится в заявлении организации.

Ранее РБК-Украина сообщало о 280 погибших в результате цунами в Индонезии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди жертв и пострадавших в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра нет.

Ранее РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау. Были повреждены 43 дома, 9 гостиниц и десятки транспортных средств. Также было отрезано шоссе, которое соединяет Серанг и Пандегланг. 

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