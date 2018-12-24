Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373

Пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести
В результате цунами в Индонезии 23 декабря погибли по меньшей мере 373 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.
Также сообщается, что пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести.
"В некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это привело к росту числа подтвержденных жертв", - говорится в заявлении организации.
Ранее РБК-Украина сообщало о 280 погибших в результате цунами в Индонезии.
Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди жертв и пострадавших в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра нет.
Ранее РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло масштабное цунами. По предварительным данным причиной стихии могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау. Были повреждены 43 дома, 9 гостиниц и десятки транспортных средств. Также было отрезано шоссе, которое соединяет Серанг и Пандегланг.