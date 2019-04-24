Зеленский намерен сменить нескольких министров, - источники

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского могут использовать угрозу роспуска Рады для новых кадровых решений

В команде победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Все на выход: отправит ли Зеленский депутатов на досрочные выборы".

Отметим, в окружении Зеленского крайне неохотно комментируют тему возможного роспуска Рады. Собеседник РБК-Украина в его штабе отметил, что они пытаются избежать ситуации, при которой страна до осени останется без парламента. В частности, штабисты опасаются, то объявление досрочных выборов могут заблокировать в суде уже после роспуска парламента.

В то же время собеседники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса в окружении Игоря Коломойского, говорят, что роспуск Рады может быть "кнутом" для депутатов.

"Через эту историю депутатов можно попробовать мотивировать к принятию кадровых решений в интересах Зеленского. Обсуждается вопрос замены шести министров", - говорит источник РБК-Украина.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

Кроме того, он намекнул на перестановки в Генштабе, однако отказался называть конкретные фамилии как минимум до инаугурации.