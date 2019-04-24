Украина вводит безвиз с еще одной страной в Южной Америке

Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Украина вводит безвизовый режим с Эквадором

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда. Граждане Эквадора смогут находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в марте Украина продлила безвизовый режим для граждан Северной Македонии. Согласно указу президента до 15 марта 2020 года вводится безвизовый режим для граждан этой страны, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, с 1 марта 2019 года для украинцев вступили в силу поездки в Грузию по внутренним паспортам в виде ID-карт. В частности, в дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся поездки на основании внутренних паспортов, которые содержат бесконтактный электронный носитель.