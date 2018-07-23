Политзаключенный Гриб на суде в РФ отверг выдвинутые против него обвинения

Новости Общество 23.07.2018 - 12:06
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

23 июля, суд, в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела Гриба

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в России обвиняют в содействии терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военном суде в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Так, сегодня, 23 июля, суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела Гриба.

"Я полностью не согласен с предьявленным обвинением", - сказал Гриб.

Он также добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.

Отметим, что в России заявили об отсутствии нарушений при содержании украинца Гриба.

Напомним, что во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали российские заключенные и отобрали его личные вещи.

Добавим, что украинца Павла Гриба в Российской Федерации будут судить за "содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи".

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Теги:  Российская Федерация,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС