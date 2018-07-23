Суд РФ вернул дело Гриба на доработку прокурорам
Соответствующее решение по делу Гриба принял суд Ростова
Суд Российской Федерации (РФ) сегодня, 23 июля, принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам. Об этом в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская.
Так, сегодня, 23 июля, в Ростове в суде Грибу зачитали обвинительный акт.
"Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело (Гриба, - ред.) прокурорам на доработку", - написала она.
Как сообщает "Громадське радіо", сегодня в суде РФ Грибу зачитали обвинительный акт, согласно которому украинца обвиняют в "принуждении к теракту". По версии обвинения, Гриб склонял российскую школьницу Татьяну Ершову изготовить и подорвать взрывчатку.
Кроме того, по информации издания, один из судей Сергей Горелов обратил внимание прокуроров, что в обвинительном акте указана старая редакция статьи 205 УК РФ, которая предусматривает восемь лет тюремного заключения, но уже не действует.
В свою очередь, прокурор назвал это ошибкой, добавив, что речь идет о новой редакции этой статьи, которая предусматривает 10 лет колонии. После этого судьи удалились в совещательную комнату, чтобы решили возвращать ли обвинительный акт прокурору.
Напомним, ранее сообщалось, что Гриб на суде в РФ не признал свою вину и заявил об ошибках в ходе следствия.