Итоги дня: 22 октября

Суд арестовал Нагорного до 30 ноября

Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com timofejn)

Апелляционный суд Киева избрал бизнесмену Тимофею Нагорному, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 30 ноября без права внесения залога. Нагорный был взят под стражу в зале суда.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала полученные в ходе расследования материалы следствия, которые свидетельствуют о вербовке Нагорного российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

В Украине выросли цены на бензин: эксперт рассказал, чего ждать дальше

Иллюстративное фото (УНИАН)

Повышение цен на бензин в Украине на более чем три гривны за литр связано с ростом цены на нефть и небольшим ослаблением курса валюты. Об этом сказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Фактам ICTV".

По его словам, в ближайшее время стоимость бензина А-95 повысится еще примерно на три гривны (по сравнению со средним показателем).

"Будет где-то 35,5 гривен. И к дизтопливу добавится три гривны - может быть цена где-то в 34 гривны. Также может подтянуться и газ. Сейчас средняя цена около 15 гривен, грубо говоря, а будет примерно 18 гривен, а в пиковые периоды будет "прощупываться" цена в 20 гривен", - отметил специалист.

Янукович хочет лично приехать в суд для последнего слова

Фото: Виктор Янукович (UN Photo)

Адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат обвиняемого Александр Горошинский.

"Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича, - ред.). Но да, он (Янукович, - ред.) будет лично. Возможно чуть позже", - сказал адвокат Горошинский.

Адвокат Горошинский также представляет интересы пятерых екс-"беркутовцев" в Святошинском суде.

ДТП с актерами "Дизель шоу": стало известно о здоровье артистов

Коллаж РБК-Украина

В ДТП на трассе Львов-Киев, в котором погибла известная украинская актриса Марина Поплавская, пострадали также и остальные участники команды "Дизель шоу". О травмах, которые получили резиденты, сообщила пресс-служба коллектива на своей странице в Facebook. Самые тяжелые травмы оказались у Евгения Сморыгина и Максима Нелипы.

Одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко обратилась к своим поклонникам.

Как будет выглядеть экспресс в аэропорт "Борисполь": появилось фото

Иллюстративное фото (instagram.com/milos__pjatko)

Появилось фото одного из поездов "Укрзализныци", который будет ходить в международный аэропорт "Борисполь" из Киева. Судя по всему, пассажиров будет возить белый-желтый рельсовый автобус Pesa 620М.

Как видно на снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте uz_fan, электропоезд окрашен в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый. Нашлось место и для презентованного недавно нового логотипа "Укрзализныци".