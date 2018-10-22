Підсумки дня: 22 жовтня

Суд заарештував Нагорного до 30 листопада

Фото: Тимофій Нагорний (facebook.com timofejn)

Апеляційний суд Києва обрав для бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 30 листопада без права внесення застави. Нагорний був узятий під варту в залі суду.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила отримані в ході розслідування матеріали слідства, які свідчать про вербування Нагорного російською Федерально службою безпеки (ФСБ).

В Україні зросли ціни на бензин: експерт розповів, чого чекати далі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Підвищення цін на бензин в Україні на більш ніж три гривні за літр пов'язано із зростанням ціни на нафту і невеликим ослабленням курсу валюти. Про це сказав член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі "Фактам ICTV".

За його словами, найближчим часом вартість бензину А-95 підвищиться ще приблизно на три гривні (у порівнянні з середнім показником).

"Буде десь 35,5 гривень. І до дизпалива додасться три гривні - може бути ціна десь у 34 гривні. Також може підтягнутися і газ. Зараз середня ціна близько 15 гривень, грубо кажучи, а буде приблизно 18 гривень, а в пікові періоди буде "прощупуватися" ціна у 20 гривень", - зазначив фахівець.

Янукович хоче особисто приїхати в суд для останнього слова

Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Адвокат екс-президента України у справі про його держзраду заявив, що Віктор Янукович для останнього слова прийде в суд особисто. Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат обвинуваченого Олександр Горошинський.

"Подивимось, чи буду я завтра на засіданні (Оболонського райсуду Києва по справі держзради Януковича, - ред.). Але так, він (Янукович, - ред.) буде особисто. Можливо трохи пізніше", - сказав адвокат Горошинський.

Адвокат Горошинський також представляє інтереси п'ятьох екс-"беркутівців" у Святошинському суді.

ДТП з акторами "Дизель шоу": стало відомо про здоров'я інших артистів

Колаж РБК-Україна

У страшній ДТП на трасі Львів-Київ, в якій загинула відома актриса Марина Поплавська, постраждали також і інші учасники команди "Дизель шоу". Про травми, які отримали резиденти, повідомила прес-служба колективу на своїй сторінці в Facebook. Найважчі травми виявилися у Євгена Сморигіна і Максима Неліпи.

Одна з учасниць команди Яна Глущенко звернулася до своїх шанувальників.

Як буде виглядати експрес в аеропорт "Бориспіль": з'явилося фото

Ілюстративне фото (instagram.com/milos__pjatko)

З'явилося фото одного з потягів "Укрзалізниці", який буде ходити в міжнародний аеропорт "Бориспіль" з Києва. Судячи з усього, пасажирів возитиме білий-жовтий рейковий автобус Pesa 620М.

Як видно на знімку, опублікованому в Instagram-акаунті uz_fan, електропоїзд пофарбований у білий колір, а спереду, в нижній частині - в жовтий. Знайшлося місце і для презентованого нещодавно нового логотипу "Укрзалізниці".