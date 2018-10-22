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СБУ получила сведения о вербовке бизнесмена Нагорного российской ФСБ

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 12:00
Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com timofejn)
Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com timofejn)

В РФ Нагорному предложили создать и возглавить в Украине политсилу

Служба безопасности Украины (СБУ) получила сведения о вербовке украинского бизнесмена Тимофея Нагорного российской Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом на брифинге сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время досудебного расследования были добыты сведения о вербовке ФСБ России украинского общественного деятеля (Тимофея Нагорного, - ред.)...По заданию кураторов общественный деятель должен был создать и развить политическую партию, как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине. Эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать и отстаивать интересы РФ, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного в Украине", - сообщил он.

Так, в ходе брифинга были продемонстрированы материалы следствия. В частности, СБУ показали фрагмент видео, на котором Нагорный рассказывает о том, как он был арестован в Москве на Марше мира, его доставили в тюрьму, где и была произведена вербовка.

"На Марше мира арестовали в центре Москвы, они даже не говорят, сколько мне дают и куда меня везут…Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, которую возглавишь...", - рассказал он собеседнику.

По словам Нагорного, РФ предлагает ему "всестороннюю, любую помощь". В свою очередь, от его "политсилы" требуют внеблоковый статус, второй государственный язык - русский и, "если Украина пойдет в ЕС, то пойдет вместе с Россией".

"Я сними общаюсь на протяжении 2013 года, но последний раз был два месяца назад…У меня за последний год 4 поездки или 5...Я и в Администрации (президента РФ) был, и в Госдуме был, и на Лубянке был", - рассказал он на видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ задержала Нагорного в рамках начатого уголовного производства по признакам государственной измены и мошенничества.

Добавим, 4 октября Печерский районный суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен.

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