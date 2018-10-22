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Суд арестовал Нагорного до 30 ноября

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 16:44
Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com timofejn)
Фото: Тимофей Нагорный (facebook.com timofejn)

Нагорный был взят под стражу в зале суда

Апелляционный суд Киева избрал бизнесмену Тимофею Нагорному, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 30 ноября без права внесения залога, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня, 22 октября, суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на судебное решение суда первой инстанции об аресте Нагорного с с возможностью внесения залога.

Так, рассмотрев жалобу, суд постановил отменить предыдущее решение суда и избрать Нагорному меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога. Нагорный был взят под стражу в зале суда.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Служба безопасности Украины обнародовала полученные в ходе расследования материалы следствия, которые свидетельствуют о вербовке Нагорного российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Отметим, Нагорный был задержан в Киеве в начале октября. Помимо госизмены ему инкриминируют мошенничество. В октябре Печерский районный суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен. Вместе с тем, сторона обвинения заявила, что статья о госизмене, инкриминируемая Нагорному, не предусматривает возможность внесения залога, и подала апелляцию.

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