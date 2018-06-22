Итоги дня: 22 июня

Балух перешел на сухую голодовку



Украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент. "Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-Грузия-НАТО в Брюсселе



Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США, - ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - отметил Сийярто.



Порошенко представил нового главу Донецкой ОГА



Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 июня 2018 года, в Краматорске представил нового главу Донецкой облгосадминистрации. Донецкую ОГА возглавил Александр Куць. "Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, хорошо известный на Донбассе. Уверен в том, что тот опыт, который есть, эффективного сотрудничества с ООС, с силовиками, с нардепами, является бесценным. Первый приоритет: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий", - отметил Порошенко.



ГПУ закрыла уголовное производство против "Новой Почты"



Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Совладелец ООО "Новая Почта" Вячеслав Климов поблагодарил всех за поддержку. Напомним, 18 марта представители ГПУ провели обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.



Скандальная Фарион "наехала" на украинскую группу



Выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы", участники которой вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган, вызвал настоящий скандал в Ивано-Франковске. Сначала мэр города Руслан Марцинкив поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить дворец Потоцких после выступления группы, а теперь инцидент прокомментировала скандальная экс-депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион. Политик подвергла критике выступление этой группы.



Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину



Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери. Об этом опальная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram. "Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить... Как мне жаль! Любимая моя, я все равно рядом!" – написала 54-летняя певица.