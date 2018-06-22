Итоги дня: 22 июня

Украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент. "Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.
Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США, - ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - отметил Сийярто.
Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 июня 2018 года, в Краматорске представил нового главу Донецкой облгосадминистрации. Донецкую ОГА возглавил Александр Куць. "Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, хорошо известный на Донбассе. Уверен в том, что тот опыт, который есть, эффективного сотрудничества с ООС, с силовиками, с нардепами, является бесценным. Первый приоритет: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий", - отметил Порошенко.
Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Совладелец ООО "Новая Почта" Вячеслав Климов поблагодарил всех за поддержку. Напомним, 18 марта представители ГПУ провели обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
Выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы", участники которой вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган, вызвал настоящий скандал в Ивано-Франковске. Сначала мэр города Руслан Марцинкив поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить дворец Потоцких после выступления группы, а теперь инцидент прокомментировала скандальная экс-депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион. Политик подвергла критике выступление этой группы.
Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери. Об этом опальная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram. "Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить... Как мне жаль! Любимая моя, я все равно рядом!" – написала 54-летняя певица.