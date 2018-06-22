Підсумки дня: 22 червня

Український політв'язень Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Про це заявив громадський захисник українця архієпископ Климент. "Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення виселити Володю з одиночної камери і перевести його в загальну камеру, так як вони вважають, що Володя припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування", - повідомив громадський захисник Балуха.
Угорщина розблокувала участь України у липневому саміті НАТО в Брюсселі. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. "Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео (держсекретар США, - ред.) у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб в липні в Брюсселі відбувся саміт НАТО за участю України, де будуть обговорюватися питання безпеки в Чорноморському регіоні", - зазначив Сійярто.
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 червня 2018 року, у Краматорську представив нового главу Донецької облдержадміністрації. Донецьку ОДА очолив Олександр Куць. "Олександр Іванович з перших днів війни був добровольцем на фронті у складі бойових груп СБУ. Це людина, яка рішуче іде в бій, має аналітичний склад ума, добре відома на Донбасі. Впевнений в тому, що той досвід, який є, ефективної співпраці з ООС, з силовиками, з нардепами, є безцінним. Має перший пріоритет: мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток територій", - зазначив Порошенко.
Кримінальне провадження, що було ініційоване Генеральною прокуратурою України (ГПУ) стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє прес-служба компанії. Співвласник ТОВ "Нова Пошта" В’ячеслав Климов подякував усім за підтримку. Нагадаємо, 18 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах "Нової Пошти" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.
Виступ групи "Хамерман знищує віруси", учасники якої вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган, спричинив справжній скандал в Івано-Франківську. Спочатку мер міста Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу групи, а тепер інцидент прокоментувала скандальна екс-депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон. Політик піддала критиці виступ цієї групи.
Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки. Про це опальна зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram. "Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного!.. Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися... Як мені шкода! Люба моя, я все одно поряд!" – написала 54-річна співачка.