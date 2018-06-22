Підсумки дня: 22 червня

Балух перейшов на сухе голодування



Український політв'язень Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Про це заявив громадський захисник українця архієпископ Климент. "Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення виселити Володю з одиночної камери і перевести його в загальну камеру, так як вони вважають, що Володя припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування", - повідомив громадський захисник Балуха.



Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-Грузія-НАТО в Брюсселі



Угорщина розблокувала участь України у липневому саміті НАТО в Брюсселі. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. "Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео (держсекретар США, - ред.) у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб в липні в Брюсселі відбувся саміт НАТО за участю України, де будуть обговорюватися питання безпеки в Чорноморському регіоні", - зазначив Сійярто.



Порошенко представив нового главу Донецької ОДА



Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 червня 2018 року, у Краматорську представив нового главу Донецької облдержадміністрації. Донецьку ОДА очолив Олександр Куць. "Олександр Іванович з перших днів війни був добровольцем на фронті у складі бойових груп СБУ. Це людина, яка рішуче іде в бій, має аналітичний склад ума, добре відома на Донбасі. Впевнений в тому, що той досвід, який є, ефективної співпраці з ООС, з силовиками, з нардепами, є безцінним. Має перший пріоритет: мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток територій", - зазначив Порошенко.



ГПУ закрила кримінальне провадження проти "Нової Пошти"



Кримінальне провадження, що було ініційоване Генеральною прокуратурою України (ГПУ) стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє прес-служба компанії. Співвласник ТОВ "Нова Пошта" В’ячеслав Климов подякував усім за підтримку. Нагадаємо, 18 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах "Нової Пошти" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.



Скандальна Фаріон "наїхала" на українську групу



Виступ групи "Хамерман знищує віруси", учасники якої вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган, спричинив справжній скандал в Івано-Франківську. Спочатку мер міста Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу групи, а тепер інцидент прокоментувала скандальна екс-депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон. Політик піддала критиці виступ цієї групи.



Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну



Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки. Про це опальна зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram. "Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного!.. Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися... Як мені шкода! Люба моя, я все одно поряд!" – написала 54-річна співачка.