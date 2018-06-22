Порошенко представил нового главу Донецкой ОГА

Порошенко также отметил, что Донбасс находится среди первых его приоритетов

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 июня 2018 года, в Краматорске представил нового главу Донецкой облгосадминистрации. Донецкую ОГА возглавил Александр Куць.

"Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, хорошо известный на Донбассе. Уверен в том, что тот опыт, который есть, эффективного сотрудничества с ООС, с силовиками, с нардепами, является бесценным. Первый приоритет: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий", - отметил Порошенко.

Порошенко также отметил, что Донбасс сто процентов находится среди первых приоритетов президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил Куца председателем Донецкой ОГА.