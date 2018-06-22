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ГПУ закрыла уголовное производство против "Новой Почты"

НовостиПолитика    22.06.2018 - 17:28
Фото: "Новая Почта" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: "Новая Почта" (facebook.com/nova.poshta.official)

Совладелец ООО "Новая Почта" поблагодарил всех за поддержку

Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в ГПУ.

Совладелец ООО "Новая Почта" Вячеслав Климов поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, 18 марта представители ГПУ провели обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заверила, что следственные действия проходили без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

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Теги публикации: ГПУ, Новая почта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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