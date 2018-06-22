ГПУ закрыла уголовное производство против "Новой Почты"

Совладелец ООО "Новая Почта" поблагодарил всех за поддержку

Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в ГПУ.

Совладелец ООО "Новая Почта" Вячеслав Климов поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, 18 марта представители ГПУ провели обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заверила, что следственные действия проходили без привлечения спецподразделений, в рамках закона.