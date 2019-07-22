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Итоги дня: 22 июля

Новости » Прочее    22.07.2019 - 18:21

Итоги дня: 22 июля

На округ Пашинского направили спецназ, Ефремова выпустили из-под стражи и другие новости

  • Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутат Александра Ефремова из-под стражи
  • Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64 после проведения внеочередных выборов в Верховную раду 
  • На металургическом комбинате "АрселорМиттал" выявлено превышение уровня радиации. Следственный отдел СБУ получил информацию о возможных угрозах жизни и здоровью сотрудников здоровья 
  • СБУ проводит обыск в Кабмине и ГФС из-за схемы в оборонной сфере. Правоохранители расследуют хищения 6,7 млн долларов в оборонной сфере 
  • Народные депутаты Сергей Пашинский, Владимир Литвин и Иван Балога не набрали достаточной поддержки избирателей в мажоритарных округах для победы на внеочередных выборах в Верховную раду 
  • Сегодня, 22 июля, умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка 
  • Надежда Савченко на выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, получила три голоса в поддержку своей кандидатуры (видео) 
  • Кейт Миддлтон, принц Уильям, все члены королевской семьи, а также поклонники по всему миру отмечают сегодня важную дату. 22 июля принцу Джорджу исполнилось 6 лет (фото)

 

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