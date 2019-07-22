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СБУ проводит обыск в Кабмине и ГФС из-за схемы в оборонной сфере

Новости » Политика    22.07.2019 - 13:46
СБУ проводит обыск в Кабмине и ГФС из-за схемы в оборонной сфере
Фото: обыски в Кабмине (facebook.com/gp.gov.ua)

Правоохранители расследуют хищения 6,7 млн долларов в оборонной сфере

Прокурорами Главной военной прокуратуры из оперативным сопровождением Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проводятся обыски в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы , Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" из-за схемы в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины "Подвесной системы раннего обнаружения".

 
Фото: обыски в ГФС и Кабмине (facebook.com/gp.gov.ua)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о новой масшабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в концерне" Укроборонпром ". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности", - заявил он.

Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте. В связи с этим был объявлен аудит "Укроборонпрома".

Добавим, что неделю назад детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и компании "Богдан Моторс". Это были обыски по делу растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины.

В НАБУ сообщили подробности обыска в бывшей компании Гонтаревой Карплюк заявил, что ГПУ не вручала ему повестку
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