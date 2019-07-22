Ефремова выпустили из-под стражи

Фото: Александр Ефремов (РБК-Украина)

Суд выпустил Ефремова из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение координатора Медийной инициативы за права человека Ольги Решетиловой в Facebook.

Как сообщается, Ефремову была изменена мера пресечения.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - сообщает Решетилова.

Отметим, Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.

Был задержан в Киеве 14 февраля 2015 года Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины. После выхода под залог в 3,6 млн гривен ему предъявили новые обвинения в финансировании терроризма. В марте 2016 года ГПУ закрыла уголовное производство по статье о разжигании межнациональной розни. Уже в июле Ефремова задержали при попытке вылететь в Австрию и предъявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь". Сначала его удерживали в изоляторе СБУ, после чего перевели в Старобельск, куда и передали уголовное производство.

Ефремов был главой фракции Партии регионов в Верховной раде Украины в 2010-2014 годах.