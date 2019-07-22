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Умер один из авторов Конституции Виктор Мусияка

Новости » Общество    22.07.2019 - 12:41
Умер один из авторов Конституции Виктор Мусияка
Фото: Виктор Мусияка (УНИАН)

Мусияка умер в возрасте 73 лет

Сегодня, 22 июля, умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналистки Сони Кошкиной.

Как отмечается, причиной смерти мужчины стал, скорее от всего, инфаркт.

Добавим, что Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность.

С 1983 по 1996 годы он был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

С апреля 1994 до апреля 1998 года Мусияка был народным депутатом. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем президента в Верховной Раде.

Кроме этого, Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В последние годы он был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

Напомним, что 28 июня Украина отмечала День Конституции. Конституция, которая является основным законом любой страны, излагает главные принципы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства. Именно Конституция утверждает права и свободы граждан, фиксирует основы работы государственных органов.

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