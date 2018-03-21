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Итоги дня: 21 марта

НовостиПрочее    21.03.2018 - 18:27

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Программа, в частности, предусматривала военно-техническое сотрудничество Украины и РФ.

 

"Газпром" обжалует штраф АМКУ на 171 млрд гривен 

Российский "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж. Сообщается, что "Газпром" считает данные действия Украины нарушением его прав.
 

Ryanair и аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры

Крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Соглашение с Ryanair могут подписать до конца недели.

 

В Крыму увольняют учительницу за отказ прийти на выборы

В оккупированном Крыму в селе Почетное учительницу русского языка - крымскую татарку Лилию Нурлаеву могут уволить из-за отказа прийти на выборы президента РФ. В сети также сообщили об увольнениях других крымчан из-за неявки на выборы.
 

Погром в столичном супермаркете: появились подробности о банде подростков

Группа подростков, которые устроили погром в супермаркете "Ашан" в Киеве, не в первый раз устраивают подобное. Хулиганов называют "берковецкой бандой" – по названию улицы, на которой стоит магазин. Подростки врываются в заведение и начинают крушить прилавки, разбрасывать товар и устраивать потасовки с охраной. 

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