Итоги дня: 21 марта

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ



Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Программа, в частности, предусматривала военно-техническое сотрудничество Украины и РФ.

"Газпром" обжалует штраф АМКУ на 171 млрд гривен



Российский "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж. Сообщается, что "Газпром" считает данные действия Украины нарушением его прав.



Ryanair и аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры



Крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Соглашение с Ryanair могут подписать до конца недели.

В Крыму увольняют учительницу за отказ прийти на выборы



В оккупированном Крыму в селе Почетное учительницу русского языка - крымскую татарку Лилию Нурлаеву могут уволить из-за отказа прийти на выборы президента РФ. В сети также сообщили об увольнениях других крымчан из-за неявки на выборы.



Погром в столичном супермаркете: появились подробности о банде подростков



Группа подростков, которые устроили погром в супермаркете "Ашан" в Киеве, не в первый раз устраивают подобное. Хулиганов называют "берковецкой бандой" – по названию улицы, на которой стоит магазин. Подростки врываются в заведение и начинают крушить прилавки, разбрасывать товар и устраивать потасовки с охраной.