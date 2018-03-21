Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Программа, в частности, предусматривала военно-техническое сотрудничество Украины и РФ
Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, одним из основных направлений данной программы была активизация сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Предполагалось, что Украина и Россия будут создавать совместные предприятия и стратегические корпоративные объединения для создания новых образцов продукции военного, двойного и спецназначения.
Кроме того, программа предполагала развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе.
Прекращение действия программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически применяет к Украине, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами.
В частности, с конца 2015 года РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины:
Фото: программа сотрудничества с РФ
Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничивает импорт минеральных удобрений из России. Данное решение приняли в качестве антидемпинговых мер для защиты украинских производителей.