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Интервью

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:30
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Программа, в частности, предусматривала военно-техническое сотрудничество Украины и РФ

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, одним из основных направлений данной программы была активизация сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Предполагалось, что Украина и Россия будут создавать совместные предприятия и стратегические корпоративные объединения для создания новых образцов продукции военного, двойного и спецназначения.

Кроме того, программа предполагала развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе.

Прекращение действия программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически применяет к Украине, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами.

В частности, с конца 2015 года РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины:

  • одностороннее прекращение Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины в связи с чем к товарам происхождением из Украины применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС;
  • запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в том числе происхождением из Украины;
  • фактическое блокирование транзита украинских товаров по территории Российской Федерации.

 

Фото: программа сотрудничества с РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничивает импорт минеральных удобрений из России. Данное решение приняли в качестве антидемпинговых мер для защиты украинских производителей.  

 

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Теги: Российская Федерация, экономика, сотрудничество
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