Підсумки дня: 21 березня

Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ



Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією на 2011-2020 роки. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду. Програма, зокрема, передбачала військово-технічне співробітництво України та РФ.

"Газпром" оскаржить штраф АМКУ на 171 млрд



Російський "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України (АМКУ) і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж. Повідомляється, що "Газпром" вважає такі дії України порушенням його прав.

Ryanair та аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори



Найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Угоду з Ryanair можуть підписати до кінця тижня.

У Криму звільняють вчительку через відмову прийти на вибори



В окупованому Криму в селі Почесне вчительку російської мови - кримську татарку Лілію Нурлаєву можуть звільнити через відмову прийти на вибори президента РФ. В мережі також повідомили про звільнення інших кримчан через неявку на вибори.

Погром у столичному супермаркеті: з'явилися подробиці про банду підлітків



Група підлітків, які влаштували погром в супермаркеті "Ашан" в Києві, не в перший раз влаштовують подібне. Хуліганів називають "берковецькій бандою" – за назвою вулиці, на якій стоїть магазин. Підлітки вриваються в заклад і починають трощити прилавки, розкидати товар і влаштовувати бійки з охороною.