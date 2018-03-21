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Підсумки дня: 21 березня

НовиниІнше    21.03.2018 - 18:27

Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ

Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією на 2011-2020 роки. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду. Програма, зокрема, передбачала військово-технічне співробітництво України та РФ.

 

"Газпром" оскаржить штраф АМКУ на 171 млрд 

Російський "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України (АМКУ) і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж. Повідомляється, що "Газпром" вважає такі дії України порушенням його прав.

 

Ryanair та аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори

Найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Угоду з Ryanair можуть підписати до кінця тижня.

 

У Криму звільняють вчительку через відмову прийти на вибори 

В окупованому Криму в селі Почесне вчительку російської мови - кримську татарку Лілію Нурлаєву можуть звільнити через відмову прийти на вибори президента РФ. В мережі також повідомили про звільнення інших кримчан через неявку на вибори.

 

Погром у столичному супермаркеті: з'явилися подробиці про банду підлітків

Група підлітків, які влаштували погром в супермаркеті "Ашан" в Києві, не в перший раз влаштовують подібне. Хуліганів називають "берковецькій бандою" – за назвою вулиці, на якій стоїть магазин. Підлітки вриваються в заклад і починають трощити прилавки, розкидати товар і влаштовувати бійки з охороною.

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