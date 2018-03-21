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Ryanair и аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:01
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)

Соглашение с Ryanair могут подписать до конца недели

Крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть хорошая новость. Как мне сообщил Офис инвестиций, Министерство инфраструктуры, аэропорт "Борисполь" эффективно завершили переговоры с Ryanair. Аэропорт "Борисполь" вводит новую систему расценок. У авиакомпаний растет колоссальными темпами авиапоток, что должно уменьшить плату за перевозку", - заявил Гройсман.

По его словам, в результате достигнутых соглашений перелеты станут более доступными.

"До конца недели соглашение будет подписано", - добавил Гройсман.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины.  

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директора Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.

К концу года на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании, - Омелян
Теги: Ryanair, лоукост, аэропорт Борисполь
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